16/05/2025 11:23

《投資展望》DWS：關稅料打擊美國經濟增長，歐股吸引力勝美股

《環富通基金頻道16日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda發布對市場與宏觀經濟及各資產類別的主要觀點。



*下調全球企盈預測，偏好歐股歐債*



市場預期特朗普關稅對經濟的打擊會較原先預計的溫和，令股市於4月中下旬顯著反彈。然而，美國政府目前轉變頻繁的政治路線，勢必會在經濟增長及資本市場上留下明顯影響。DWS將因此將全球企業盈利預測下調約3至5個百分點。儘管美股近日的反彈幅度較歐洲市場還高，但DWS仍然認為歐洲市場潛力更大。DWS看好歐洲股票的理由主要有三個：第一是分散投資的考慮；第二是估值相對便宜；第三則是周期性企業在歐洲市場的比例較高。相對於美股，DWS對歐洲股市的目標價格調整幅度較小。



科技股雖然曾一度大幅受壓，但在美國市場中仍將繼續扮演重要角色。DWS預期，科技股的表現將對標普500指數的走勢舉足輕重。在企業債券方面，DWS亦偏好歐洲市場，特別是投資級別債券，因其風險低於高收益債券，當市場風險上升時，收益差距可能再次擴闊，對後者的價格造成更大壓力。



*料美經濟增長最受關稅衝擊，未來一年或最多減息3次*



關稅措施與隨之而來的不確定性及物價上漲，預料將於今明兩年對大多數國家的經濟增長構成壓力。作為關稅戰發動國，美國或需承受最大衝擊。DWS已將美國2025年的經濟增長預測由2.0%下調至1.2%。至於歐元區，DWS亦把增長預測下調0.2個百分點至0.8%。



DWS預期至少在美國經濟增長放緩令通脹預期降溫之前，聯儲局將繼續按兵不動，而該情況或於今年稍後出現。展望未來12個月，預測聯儲局最多可能減息3次。歐洲央行已於4月份將存款利率下調至2.25厘。倘若通脹繼續如期般降溫，預計到2026年3月，通脹率將回落至1.75%。



*美企盈利或受壓，維持看好日股*



美國第二季度應會初步顯現企業盈利放緩的跡象。此外，由於不明朗因素增加，投資額預料亦會減少。總括而言，美國經濟及工業正處於充滿挑戰的時期，DWS將2026年3月標普500指數的預測，由原先的6300點下調至5800點。



鑑於估值差距持續處於極高水平，同時投資者重新配置資產後，預料資金將從美國流向歐洲，目前歐洲股市的前景較美國股市佳。DWS在重新調整預測後，將2026年3月泛歐指數Stoxx 600的目標點數，由570點輕微下調至550點。



在美國總統於「解放日」（4月2日）作出關稅宣布後，日本股市一度下挫，但月內已顯著反彈。整體而言，DWS維持看好日本股市，惟將MSCI日本指數目標由1780點略調至1690點。



*美元弱勢料延續，金價仍有上行空間*



歐元兌美元今年已累升約10%。在美國政局不明朗下，國際投資者對美元信心漸失，美元面臨與美股及美債同樣的拋售壓力。預期美元弱勢將持續，預測2026年3月歐元兌美元的匯率將升至1.18。



貿易衝突加劇及市場對美元信心減弱，加上美國赤字可能大幅攀升，促使DWS上調黃金價格預測。儘管今年金價已累漲23%，但根據DWS的收益預測，預期2026年3月金價將達至每盎司3600美元（較早前預測：3250美元）。(wa)