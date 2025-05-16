16/05/2025 17:22

《縱橫台股－朱晏民》抗關稅與抗升值的避風港

《縱橫台股》美國經濟出現放緩跡象，這主要受到多重因素影響。首先，美中貿易戰的反覆與關稅政策的不確定性，對美國經濟帶來了顯著壓力。儘管近期美中雙方達成協議並降低部分關稅，但最新的關稅稅率仍然高達37.5%以上，這使得雙方貿易難以恢復正常。彼得森國際經濟研究所的估計顯示，如果美國對全球各國徵收10%關稅，美國GDP的最大衝擊幅度將達到0.4%至0.8%，並且這種衝擊將持續三年；倘若關稅提高至20%，對美國GDP的衝擊程度恐怕會是前者的兩倍以上。



此外，S&P 500成分股的業績報告顯示，企業普遍對未來展望持保守態度。市場分析師已經下調了今年下半年及2025年的盈利預測，這反映了企業對關稅政策和經濟放緩的擔憂。根據AlphaSense的分析，有超過350家公司在業績會議上提到「關稅」，這顯示出關稅政策對企業的影響深遠。



台灣企業同樣面臨盈利下調的風險。台股成分股在首季業績公布後，市場分析師普遍下調了下半年的盈利展望，這主要是因為關稅政策的不確定性和需求的疲弱。儘管美中互降關稅有助於短期內改善投資氣氛，但美國對全球各國的對等關稅以及晶片關稅至今尚未定案，這將對台灣企業的出口造成壓力。



另外，台幣升值也對台灣企業的盈利產生了負面影響。根據我們的分析，若台幣升值10%，對製造業本業毛利率的影響達4%至5%，同時業外匯兌損失對盈利影響則為2%至3%。這意味著台幣升值10%對整體盈利的衝擊幅度將達6%至8%。



在經濟顯著放緩的背景下，某些次產業已展現出韌性，此將是投資者的避風港。例如，AI伺服器、商務手提電腦和電競等行業的需求依然強勁。美國四大CSP業者在近期發布會中普遍釋出強勁的2025年資本支出展望，這反映了對AI發展的投資擴大。Meta、Microsoft、Google和Amazon等公司均計劃大幅增加資本支出，用於基礎設施投資和滿足AI需求。



再者，內需消費型產業如進口汽車和食品加工業也具有較高韌性，台幣升值有助於降低這些行業的進口成本，從而提升毛利率。汽車進口業者和食品加工業者將從台幣升值中受益，毛利率分別有潛在上升4.0和2.1個百分點的空間。



*留意需求具韌性的次產業*



綜合以上分析，投資者應該關注那些需求具有韌性且不受關稅與台幣升值影響的次產業。具體來說，AI伺服器、商務手提電腦和電競行業是值得投資的領域。這些行業的企業不僅能夠在經濟放緩時保持穩定的需求，還能夠避免因關稅和匯率波動帶來的負面影響。



此外，內需消費型產業如進口汽車和食品加工業也值得關注。這些行業的企業能夠從台幣升值中受益，降低進口成本，從而提升盈利能力。投資者可以通過選擇這些行業中的優質企業，來降低投資風險，實現穩健的回報。



總結來說，在當前經濟不確定性下，投資者需要謹慎選擇投資方向。美國經濟放緩或衰退的風險，以及台股成分股盈利下調的可能性，都要求投資者更加謹慎。然而，一些需求相對具有韌性的次產業，如AI伺服器、商務手提電腦、電競以及內需消費型產業，則可以成為投資者在這一背景下的理想選擇。因此，在保持謹慎的同時，投資者可考慮這些具有韌性的產業，作為在大環境經濟挑戰中的潛在投資機會。《凱基投顧董事長 朱晏民》



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