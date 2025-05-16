16/05/2025 17:05

《神州經脈》李成鋼批對等關稅，英偉達擬上海設研發中心，滬指跌

《神州經脈》今日（16日）市場乏焦點，滬深股市繼續回調，滬綜指收跌0.4%，報3367.46點；深成指全日則跌0.07%，創業板指軟0.19%。今日成交微跌，滬深兩市交易額錄1.09萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少628億元或5.5%。



本周，中美關稅戰休戰令全球投資者鬆一口氣，美國將對中國商品加徵的關稅由145%暫時降低至30%，中國亦暫時將對美加徵的125%關稅降至10%。高盛、摩根大通及花旗等國際投行陸續上調對中國今年GDP增長預期，並認為90天暫緩期的「搶出口」效應，有望在未來幾個月提振中國出口；但亦指出未來中美經貿談判仍有較大不確定性。滬綜指全周升0.76%，連升兩周共2.68%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2037，較上個交易日4時30分收盤價升95點子，止兩連跌，全日在7.1982至7.2066之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1938，較上個交易日升25點子，創4月3日以來近一個半月新高，和市場預測偏離收窄至150點以內。



*今日新聞精選*



1. 中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15-16日出席亞太經合組織(APEC)第三十一屆貿易部長會議，期間不點名批評近期個別經濟體實施所謂「對等關稅」、挑起全球貿易摩擦，嚴重違反世貿組織規則，衝擊多邊貿易體制，引發全球經濟動盪，很多貿易夥伴都表達強烈不滿和明確反對。他稱，APEC成員應攜手維護國際經貿秩序穩定，踐行真正的多邊主義，堅決反對單邊主義和保護主義。



2. 國家數據局綜合司印發《數字中國建設2025年行動方案》，目標是到2025年底，數字中國建設取得重要進展，數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重超過10%，算力規模超過300EFLOPS等。行動方案其中提出，要深度挖掘人工智能應用場景，積極開展人工智能高質量數據集建設；著力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端及智能製造裝備等。



3. 中國聯通「智家通通」產品發布會上，中國聯通宣布聯合華為推出家庭機器人。中國聯通介紹，智家通通為全國產、全自研，包括面向家庭場景的雲智OS，全棧式智控系統，通通智能體等。智家通通並集十大功能於一體，包括視頻通話、家庭數字檔案館、家庭影音庫、家庭監控台、家庭遊戲機、家庭健康醫生、家庭健身教練、家庭圖書館、家庭課堂、家庭辦公室。



4. 曾引發車界大佬口水戰的自動緊急制動系統(AEBS)，未來將強制安裝。《輕型汽車自動緊急制動系統技術要求及試驗方法》近日完成起草，進入公開徵求意見階段，該標準將替代現行國標GB/T 39901-2021，徵求意見截止日期為2025年6月30日。對比現行標準，該標準由推薦性轉為強制性，且適用範圍有所擴大，其中要求「M1和N1類汽車應裝備自動緊急制動系統」，意味未來所有乘用車必須安裝AEBS。



5. 美國商務部工業與安全局發公告指，在全球任何地方使用華為昇騰芯片均屬違反美國出口管制行為，並警告允許使用美國人工智能芯片訓練中國人工智能模型的潛在後果。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，美方無端對中國芯片產品和人工智能產業進行惡意封鎖和打壓，嚴重違反市場規則，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當權益。中方對此堅決反對，絕不接受。



6. 英國《金融時報》引述知情人士稱，英偉達尋求在上海設立研究中心。知情人士透露，英偉達行政總裁黃仁勳上月與上海市市長龔正會面時討論了該計劃。英偉達正在上海租賃新辦公空間，以容納現有員工並用於潛在擴張。另外，英偉達CEO黃仁勳今日下午抵達台北，對於英偉達台灣總部選址，黃仁勳稱將於下周一（19日）在台北國際電腦展主題演講中正式揭曉。



7. 據《新華社》報道，當地時間15日，匈牙利政府與比亞迪在匈牙利總理府簽署戰略合作協議，比亞迪正式宣布在布達佩斯設立其歐洲總部，並設立新的歐洲研發中心。比亞迪董事長兼總裁王傳福表示，比亞迪歐洲總部將專注於銷售與售後、車輛認證及測試、車型本地化設計與功能開發三大職能。根據協議，比亞迪將在布達佩斯創造數千個高價值就業崗位，通過與匈牙利至少三所大學合作，提供培訓和繼續教育機會，並攜手當地供應商及企業，推動新能源汽車產業鏈升級。



8. 小米集團董事長雷軍昨晚通過微博正式宣布，小米自主研發設計的手機SoC芯片命名為「玄戒O1」，並計劃在5月下旬發布。雷軍稱，小米的造芯之路始於2014年9月，歷經超長周期的投入與耐心等待，過程中小米展現出了巨大的投入與勇氣，也彰顯了其在核心技術自主研發上的堅定決心。據數碼閒聊站爆料，「玄戒O1」芯片採用最新先進工藝，或填補國內在5納米以內先進製程的空白。(sl)