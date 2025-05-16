16/05/2025 08:38

【關稅戰】美國考慮將長鑫存儲等更多中國企業列入實體清單

《經濟通通訊社16日專訊》據《路透》引述知情人士透露，美國商務部正在考慮將包括長鑫存儲在內的更多中國企業列入出口管制清單。



該消息人士稱，美國工業與安全局(BIS)還在考慮將中芯國際(00981)(滬:688981)和長江存儲的子公司列入這份「實體清單」。據率先報道這消息的英國《金融時報》稱，中美兩國最近達成的貿易協議使這一行動的時機變得更加複雜。



拜登政府在今年1月將20多家中國實體列入該清單，其中包括大型語言模型開發商智譜(Zhipu AI)以及算能(Sophgo)。被列入清單的企業在沒有獲得許可的情況下不能接收美國出口商品或技術，而申請許可證通常會被拒絕。商務部當時還加強了對華芯片出口管制，以防止芯片流入華為。(ry)