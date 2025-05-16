16/05/2025 09:16

【關稅戰】彭博調查：特朗普對華關稅料將維持在30%至年底

《經濟通通訊社16日專訊》據《彭博》引述分析師和投資者表示，在中美關稅戰90天休戰後，特朗普政府對華關稅稅率很可能仍維持在能嚴重抑制中國對美出口的水平上；換句話說，儘管談判正在積極進行，北京方面可能仍將承受進一步的經濟痛苦。



根據彭博的一項調查，美國今年對中國產品徵收的關稅可能維持在30%直到2025年底。彭博經濟研究預計，儘管稅率已經大幅下調，但這樣的關稅水平仍足以導致美國從中國的進口減少70%左右。根據預估中值，如果中國和美國達成最終貿易協議，關稅稅率可能會降至20%。



另一項調查顯示，隨著關稅威脅令出口承壓，下周一（19日）公布的官方數據料將顯示中國4月工業增加值放緩。(ry)