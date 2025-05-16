16/05/2025 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升95點子，報7.2037

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1938，較上個交易日升25點子，創4月3日以來近一個半月新高，和市場預測偏離收窄至150點以內。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開95點子，報7.2037，上個交易日即期匯率收盤報7.2132。



隔夜美元小幅回落，而美債收益率大幅下降，這有利於緩解人民幣的調整壓力，不過中美談判期間人民幣即期和中間價大概率延續平穩走勢。



市場人士稱，亞洲時段美元持穩，市場亦充分消化中美關稅戰降溫一事，關注焦點重回經濟基本面，短期人民幣料延續區間震盪；關注中美再次對話成果以及美聯儲主席鮑威爾講話。(jq)