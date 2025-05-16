16/05/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收升95點子，止兩連跌，報7.2037

《經濟通通訊社16日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2037，較上個交易日4時30分收盤價升95點子，止兩連跌，全日在7.1982至7.2066之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升20點子，報7.2030。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1938，較上個交易日升25點子，創4月3日以來近一個半月新高，和市場預測偏離收窄至150點以內。



巴克萊認為，近期人民幣中間價走勢和大行買入美元的操作，可見中國人行試圖避免人民幣快速升值，避免重蹈去年9月人民幣急漲並升破7.0關口的覆轍。如果人民幣升至7.1-7.15區間，企業未結匯頭寸轉向結匯的規模可能達到千億美元，這樣人民幣可能被推高至7.0關口。



瑞銀最新研報則表示，中美關稅戰90天暫緩期中，中國企業可能持續對美國市場「搶出口」，這或推升短期內中國出口增速，預計年內人民幣兌美元匯率或在7.0-7.4區間波動。(jq)