16/05/2025 16:25

【數據前瞻】超高關稅衝擊，4月工業增加值增速料創五個月低

《經濟通通訊社16日專訊》美國4月開始的對華超高關稅令中國經濟階段性承壓。國家統計局將於下周一(19日)公布4月工業、固投及消費數據，《路透》綜合24家機構預估中值顯示，中國4月規模以上工業增加值同比增速料從3月的7.7%回落至5.5%，為去年11月以來低點。



*消費增速料略降，回投增速或持平*



消費方面，在以舊換新政策和假期出行升溫共同推動下，4月社會消費品零售總額預計同比增5.5%，低於上月的5.9%，但仍處於較高水平。投資則料保持穩定，1-4月固定資產投資（不含農戶）同比增速預計持平於4.2%。



花旗報告稱，4月份的數據將開始顯現禁止性關稅的初步衝擊，國內經濟活動環比動能難免會有所放緩，但料仍保持穩健；內需型產業生產或保持韌性。



*汽車零售有支撐，基建投資邊際向好*



浙商證券李超宏觀團隊表示，一季度開門紅脈衝後，疊加出口擾動，工業生產或將有所放緩，但工業穩增長背景下仍有望保持韌性，從高頻數據看，4月工業生產景氣總體平穩。該團隊並指，4月居民出行強度修復明顯，出行類和聚集類等高社交屬性消費有望展現韌性；另外，各廠商密集發布新技術和新車型，疊加政策驅動，對汽車零售構成有力支撐。



李超團隊並指出，當前宏觀經濟運行處於漸進修復階段，在資本品價格低位運行的過程中，投資作為逆周期的快變量對經濟托底較多，尤其廣義基建投資邊際向好態勢明顯。預計1-4月全國固定資產投資（不含農戶）增速為4.4%，其中基礎設施投資同比料增長5.7%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.1%。(sl)