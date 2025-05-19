19/05/2025 17:22

《外圍焦點》紐約聯儲總裁發表講話，美國公布領先指標

《經濟通通訊社19日專訊》據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股三大指數上周五（16日）收高，標普500指數連升五日。道指升331.99點或0.78%，報42654.74點；標普500指數升41.45點或0.70%，報5958.38點；納指升98.78點或0.52%，報19211.10點。港股方面，恒生指數收市報23332，跌12點或0.1%，成交1847億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:45pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟前景發表講話；同一時間，亞特蘭大聯邦儲備銀行主辦2025年金融市場會議，總裁博斯蒂克主持討論。20日凌晨1:30am，明尼亞波利斯聯儲總裁卡什卡利參加明尼蘇達大學舉行的一項對話活動。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月消費者物價指數，月率升幅料維持於0.6%，年率升幅料維持於2.2%。今晚10:00pm，美國公布4月領先指標，跌幅料由0.7%擴大至0.9%。



在美國，今日公布業績的公司有：小牛電動(US.NIU)、奇富科技(US.QFIN)、攜程網(US.TCOM)、雅樂科技(US.YALA)等。(wa)