19/05/2025 07:56

《國金頭條》美歐據報啟動關稅談判，道指周五升逾300點

《經濟通通訊社19日專訊》據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股升幅擴大。美股三大指數上周五（16日）收高，標普500指數連升五日。



此外，美國總統特朗普表示，未來兩至三周將為貿易夥伴設定關稅稅率，因無法與所有國家同時展開談判。



道指數高開33點後，曾一度轉跌90點，低見42232點，隨後低位回升，高見42663點。標普500指數盤中一度升0.7%，納指則先跌0.39%，後回升最多0.53%。



道指收市升331.99點，或0.78%，報42654.74點；標普500指數升41.45點，或0.70%，報5958.38點；納指升98.78點，或0.52%，報19211.10點。



美股三大股指周線均錄得升幅，道指累升3.41%，標普500指數升5.27%，納指累漲7.15%。標普500指數為連續第五個交易日上漲。



特斯拉日內升2.1%，谷歌升1.2%，英偉達微升0.4%。聯合健康反彈6.4%，CoreWeave大升22.1%，創下自今年3月上市以來的新高。



美匯指數先跌後回升，盤中一度下跌至100.521，之後反覆向上，日內升0.29%，報101.096。美元兌日圓匯率在145.95附近波動，較前一交易日小幅上升0.16%，報145.89。歐元兌美元先升後倒跌，盤中一度升至1.1219，之後逐步向下，日內跌0.31%，報1.1152。



*現貨金創去年11月來最差單周表現*



現貨金價一度下跌逾2%，創下自去年11月以來最差單周表現。紐約期金同樣下跌，報每盎司3198.16美元，跌幅約0.88%。紐約期油升1.19%，報每桶61.88美元；布蘭特期油升1.25%，報每桶65.34美元。



密歇根大學5月消費者信心指數初值降至50.8，遠低於市場預期的53.4，也低於4月終值的52.2，反映出消費者對經濟前景的擔憂加劇。



另外，4月美國新屋動工數按月升1.6%，以年率計達136.1萬戶，略低於市場預期的136.5萬間。(jf)