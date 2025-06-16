19/05/2025 11:30

【中東戰火】以色列對加沙發動大規模地面軍事行動，擊斃數十巴人

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普剛結束中東之行，以色列即與周末對加沙發動大規模地面軍事攻擊，已擊斃數十名哈馬斯武裝人員，摧毀多處地上和地下的軍事設施。



以色列國防軍周日（18日）發聲明指，以軍對加沙南部和北部發起大規模地面攻勢。聲明同時指，過去一周，以軍對加沙670多個哈馬斯目標實施空襲，打擊目標包括武器儲存設施、地下基礎設施、反坦克導彈陣地以及武裝人員等。



目前，以軍正向加薩地帶關鍵區域推進軍事部署。以色列防長卡茨同日表示，已故哈馬斯領導人辛瓦爾的弟弟、哈馬斯軍事領導人穆罕默德．辛瓦爾，已在以軍近日的空襲中喪生。(jf)