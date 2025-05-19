19/05/2025 08:17

【開市Ｇｏ】美歐啟談判，寧王上限價招股，內地知名私募減持內銀

2025年5月19日 【要聞盤點】



1、上周五美股三大指數收高，標普500指數連升五日。據《金融時報》報道，美國與歐盟打破僵局，啟動關稅談判，消息帶動美股升幅擴大。此外，美國總統特朗普表示，未來兩至三周將為貿易夥伴設定關稅稅率，因無法與所有國家同時展開談判。道指數高開33點後，曾一度轉跌90點，低見42232點，隨後低位回升，高見42663點。標普500指數盤中一度升0.7%，納指則先跌0.39%，後回升最多0.53%。道指收市升331點，或0.78%，報42654點；標普500指數升41點，或0.70%，報5958點；納指升98點，或0.52%，報19211點；金龍中國指數上升38點；日經期貨截至上午8時07分跌177.5點。



2、繼惠譽與標普後，穆迪上周五因美國政府債務增加下調其最高信用評級，10年期美債殖利率升至近4.5%，標普500 ETF盤後下跌。



3、密歇根大學5月消費者信心指數初值降至50.8，低於市場預期的53.4及4月終值的52.2，反映消費者對經濟前景憂慮加劇。



4、俄烏三年多來首次直接談判上周五在土耳其結束，雙方同意交換俘虜並討論停火方式，特朗普稱將與普京通話商討結束戰爭。



5、中國3月減持美債，持倉規模降至第三位，英國升至第二位。



6、今天中國將公布4月一系列重磅經濟數據，包括工業生產、社會消費品零售、固定投資、失業率以及70城房價數據



7、寧德時代(03750)香港招股價定為每股263元，周二掛牌，港交所將於當日推出月度期權並納入可賣空名單。



8、財政司司長陳茂波於網誌指出，寧德時代上市令本港累計新股集資額超600億元，較去年同期增逾6倍，融資規模暫居全球首位。



9、內地快消品包裝公司吉宏股份(02603)今日起至周四招股，發售6791萬股，每股作價7.48至10.68元，5月27日掛牌；減肥藥概念股派格生物同日招股，擬發售1928.35萬股H股，每股作價15.6元，5月27日掛牌。



【焦點股】



美的集團(00300)、中通快遞(02057)

- 獲加入恒指成分股，6月9日生效



比亞迪(01211)

- 獲加入恒生科指成分股



閱文集團 (00772)

- 獲剔出恒生科指成分股



中資銀行股：建行(00939)、信行(00998)、農行(01288)、工行(01398)、郵儲行(01658)、交行(03328)、招行(03968)、中行(03988)

- 內地知名私募基金半夏減持中資銀行股，稱擔憂隨著內地樓價加劇下跌，內銀體系壞帳風險快速上升



內房股：龍湖集團(00960)、萬科(02202)、中國海外(00688)

- 中國將公布4月70個大中城市樓價數據



內需股：農夫山泉(09633)、海底撈(06862)、康師傅(00322)

- 中國將公布4月社會消費品零售數據



阿里巴巴-W(09988)

- 新加坡投資公司淡馬錫增持阿里等中概股

- 美國政府關注阿里為蘋果開發在華AI功能



同源康醫藥(02410)、康基醫療(09997)

- 獲加入恒生生物科技指數成分股



康寧傑瑞製藥(09966)、榮昌生物(09995)

- 獲剔出恒生生物科技指數成分股



布魯可(00325)、古茗(01364)、蜜雪冰城(02097)

- 獲加入恒生綜合指數成分股



周大福創建(00659)

- 取消發行可續期債券，因市場利率波動較大



陽光保險(06963)

- 擬200億人幣投資權益類私募證券投資基金



中國金融國際(00721)

- 達成所有復牌指引，申請今早復牌





【油金報價】



紐約期油上升0.03%，報61.99美元/桶



布倫特期油上升0.03%，報65.43美元/桶



黃金現貨上升1.07%，報3236.97美元/盎司



黃金期貨上升1.61%，報3239.87美元/盎司