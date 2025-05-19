19/05/2025 11:36

【數據解讀】統計局：PPI續處下降區間，影響工業企業效益改善

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國新辦就4月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，4月份PPI同比下降2.7%，降幅比上個月擴大0.2個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，PPI持續處於下降區間，部分行業價格下降幅度較大，影響工業企業效益改善。對此，要持續擴大國內需求，大力推動科技創新和產業創新，優化調整產能結構，實現產需高水平動態平衡，促進工業品價格回歸合理區間，改善企業經營，增強發展信心，促進經濟持續健康發展。



他指出，4月份，受國際能源價格下行輸入性影響和國內部分行業價格下降的帶動，4月份PPI同比降幅有所擴大。盡管PPI同比持續下降，但隨著宏觀政策加力顯效，市場需求回暖，新動能快速成長，部分領域的價格還是有所改善。



一是高端製造領域需求帶動增強。經濟結構調整穩步推進，高技術產品需求擴大，相關行業價格出現一定上漲。4月份，可穿戴智能設備製造價格上漲3%，飛機製造價格上漲1.3%。在智能化和數字化發展帶動下，一些數字產品製造價格也在上漲。4月份，集成電路封裝測試系列價格上漲2.7%，服務器價格上漲1%。



二是擴內需政策拉動效果顯現。「兩新」政策顯效，4月份，家用洗衣機、新能源乘用車價格同比降幅比上月分別收窄0.3和0.2個百分點。電工機械專用設備製造、農林牧漁專用機械製造業價格同比降幅分別收窄0.7和0.2個百分點。



三是部分傳統行業供需有所改善。4月份，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物制品業價格同比降幅比上月分別收窄1.4和1個百分點。