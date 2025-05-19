19/05/2025 11:02

【數據解讀】統計局：政策效應顯現，首4月設備購置投資增18%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》內地4月工業增加值增6.1%，高於預期的5.5%，但增幅較3月回落1.6個百分點。1-4月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%。



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦新聞發布會上表示，從投資來看，「兩重」「兩新」政策效應持續顯現，投資規模持續擴大。1-4月份，固定資產投資同比增長4%。在大規模設備更新接續推動帶動下，1-4月份設備工器具購置投資同比增長18.2%，對全部投資增長的貢獻率達到64.5%。



在「兩新」政策加力擴圍和產業升級帶動下，裝備製造業持續較快增長，4月份裝備製造業增加值同比增長9.8%。對規模以上工業增長的貢獻率達到55.9%。4月份，信息傳輸軟件和信息技術服務業、租賃和商務服務業生產指數分別增長10.4%和8.9%，明顯快於全部服務業增長。



4月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長10%，其中，航空航天相關設備製造、集成電路製造增加值分別增長21.4%和21.3%。「人工智能+」驅動作用增強，數字產業蓬勃發展，4月份，規模以上數字產品製造業增加值增長10%。綠色低碳轉型不斷深入，新能源產業發展較快，4月份新能源汽車、充電樁等新能源產品產量分別增長38.9%和43.1%。