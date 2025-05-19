19/05/2025 11:28

【數據解讀】統計局：國內經濟循環存在堵點，消費內生動力需增強

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國新辦就4月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，內地4月社會消費品零售總額增5.1%，略低預期5.5%，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，國際環境複雜嚴峻，外部挑戰加大，國內經濟循環還存在一些堵點卡點。大力提振消費，有利於有效應對外部挑戰、暢通國內大循環、推動經濟向好。今年以來政策效果繼續顯現，市場銷售延續回升態勢，但消費內生動力還需要進一步增強。



下階段，要實施好提振消費專項行動，繼續提升居民消費能力，增加優質供給，改善消費環境，更好釋放消費潛力，促進經濟健康發展和民生持續改善。



他指出，在消費品以舊換新加力擴圍帶動下，對相關商品銷售帶動作用比較明顯。4月份，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額同比分別增長38.8%、33.5%、26.9%和19.9%，均明顯快於商品零售額增速。