19/05/2025 11:06

【關稅戰】統計局：對美貿易雖下滑，但中國外貿多元化發展顯韌性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國新辦就4月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會，國家統計局新聞發言人付凌暉表示，4月份，盡管對美貿易出現下滑，但外貿多元化發展，對東盟和「一帶一路」國家的進出口加快，有力支撐了外貿持續增長。1-4月份，中國和東盟進出口總額同比增長9.2%，比一季度加快2.1個百分點；中國對共建「一帶一路」國家進出口增長3.9%，加快1.7個百分點。



民營外貿企業進出口增長較快。面對外部衝擊，民營外貿企業積極應變，通過市場多元化策略等有效應對，效果比較明顯。1-4月份，民營企業進出口同比增長6.8%，比一季度加快1個百分點，好於整體外貿形勢。



機電產品出口增勢較好。中國產業升級發展，技術含量較高的機電產品市場競爭力不斷增強，成為出口的重要增長點。1-4月份，中國機電產品出口額同比增長9.5%，比一季度加快。



*4月貨物進出口增5.6%，出口增9.3%*



他表示，中美貿易及其對整體外貿的影響，大家比較關注。4月份，外部環境發生急劇變化，外貿壓力加大。但是，中國外貿克服困難，保持了平穩增長，彰顯出強大韌性和國際競爭力。1-4月份，中國貨物進出口總額增長2.4%，比一季度加快1.1個百分點。從當月來看，4月份，中國貨物進出口總額增長5.6%，其中，出口增長9.3%，保持了較快增長。