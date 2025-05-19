19/05/2025 09:16

【關稅戰】外電：最少5家中資或港企計劃到新加坡上市

《經濟通通訊社19日專訊》據《路透》引述消息人士報道，最少5家來自內地或香港的公司，正計劃在未來12至18個月在新加坡交易所進行首次公開招股IPO、雙重上市或配股。在全球貿易緊張局勢下，中資企業正力拓東南亞市場。



消息透露，當中包括一家中國能源公司、一家中國醫療保健集團和一家總部位於上海的生物技術集團；其中一名消息人士表示，部分內地或香港公司可能通過在新加坡上市，集資約1億美元。



報道指，新交所去年僅4家公司進行IPO，其主要競爭對手港交所(00388)則有71間新股上市。隨著內地企業尋求擴展東南亞市場，新交所有望迎來更多新股上市活動。尤其在中美貿易戰下，促使中國企業尋找新的融資管道。



*貿易戰後新交所上市詢問急增*



中國銀河證券(06881)旗下中國銀河國際投資銀行部主管蘇君欽(Jason Saw)對外電表示，內地公司將新加坡視為通往國際市場的戰略門戶，在與美國的貿易戰中，中國企業尋求進入或擴大在東南亞的業務。在特朗普加強對中國的貿易行動後，有關在新交所上市的詢問急劇上升。



報道又引述新交所全球業務發起和拓展部(GSO)主管保得勝(Pol de Win)表示，在未來幾年乃至幾十年，從中國通往世界的門戶將更加重要，而新加坡是一個重要的門戶，但保得勝未談論中國和香港公司赴新加坡上市計劃的情況。



新加坡金融管理局日前發布一籃子建議，擬通過精簡IPO流程、放寬訊息披露要求，並允許企業更早接觸投資者，以進一步提升新加坡資本市場的吸引力，鼓勵更多高增長企業選擇在本地掛牌上市。對於尋求在新交所進行二次上市的境外企業，當局建議允許其使用原上市地的招股說明書，進行「最小限度調整」後即可使用。(cl)