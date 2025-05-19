19/05/2025 19:22

《再戰明天》澳洲公布議息結果，攜程嗶哩嗶哩公布業績

《經濟通通訊社19日專訊》澳洲公布議息結果，及攜程嗶哩嗶哩公布業績，料為周二（20日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表講話，德國公布PPI*



各國重要經濟活動方面，G7財長和央行總裁會議舉行，歐洲央行總裁拉加德與執委奇波洛內參加（至22日）。周二本港時間12:30pm，澳洲央行公布貨幣政策聲明；1:30pm，總裁布洛克召開記者會。2:30pm，歐盟執委被提名人塞拉芬與歐盟執委會主席馮德萊恩、西班牙財長奎爾波等人討論歐盟2028-2034年的下一個長期預算。4:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾在倫敦巴克萊銀行發表講話。5:55pm，歐洲央行執委唐納利參加在都柏林舉行的全國銀行業會議。晚上6:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在AsVis可持續發展節期間接受預先錄製的視頻採訪。7:50pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲金融市場協會第五屆歐洲金融一體化年會上發表講話。9:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在2025年金融市場會議致辭；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在2025年投資美國鄉村會議上致開幕詞。9:30pm，波士頓聯儲銀行發布波士頓聯儲總裁柯林斯在新罕布什爾州舉行的一場閉門活動上的談話。



數據方面，周二（20日）12:30pm（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料由4.1%降至3.85%。2:00pm，德國公布4月生產者物價指數，月率跌幅料由0.7%收窄至0.3%，年率跌幅料由0.2%擴大至0.6%。4:30pm，香港公布4月失業率，經季節調整料維持於3.2%。10:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數，料由負16.7收窄至負16。



在本港，明日公布業績的公司有:嗶哩嗶哩-W(09626)、攜程集團－S(09961)等。



另外，本周四（22日）美國公布5月製造業採購經理指數(PMI)。(wa)