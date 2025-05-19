19/05/2025 08:50

【大國博弈】中國3月減持美債，規模7654億美元退居第三債主

《經濟通通訊社19日專訊》中國3月減持美國國債189億美元，是今年首次減持，規模減至7654億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。



中國2019年是美國國債的最大持有國，但後來被日本所超越，今次則是英國20多年來首次持有量超過中國。



就3月而言，日本、英國、加拿大和比利時等增持了美國國債，英國的持倉上升至7793億美元，超過中國的7654億美元；日本持有最多美債，達到1.13萬億美元，加拿大倉位也上升了201億美元至4262億美元。



*3月外國持有美國國債規模按年升近12%*



美國財政部數據顯示，3月外國持有美國國債規模單月增加2331億美元，達到9.05萬億元創新高，按年升近12%，連續3個月上升。



據英國《金融時報》報道，英國持有的美國國債增加與外匯儲備關係不大，它更多反映的是倫敦作為國際資本註冊地的作用，歐洲持有美國國債的機構包括保險公司、銀行和託管機構，還有一些對沖基金持有美國國債，並通過出售期貨或掉期套利，這些頭寸被稱為「基差交易」。(ry)