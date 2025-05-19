19/05/2025 09:09

【關稅戰】商務部今起對美歐台日共聚聚甲醛徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社19日專訊》中國商務部日前公布，周一(5月19日)起對原產於美國、歐盟、台灣和日本的進口共聚聚甲醛，徵收反傾銷稅。



商務部發布調查結果顯示，這些地區的進口共聚聚甲醛存在傾銷，令中國大陸共聚聚甲醛產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。國務院關稅稅則委員會因應商務部的建議，決定自今日起徵收反傾銷稅。



*針對美國企業的稅率最高，達74.9%*



反傾銷稅措施為期五年，其中針對美國企業的稅率最高，達74.9%；針對台企的稅率則是介於3.8%至32.6%；針對歐盟企業的稅率為34.5%。日本企業方面，除了針對一家公司的稅率為24.5%之外，其餘皆為35.5%。



據介紹，共聚聚甲醛具有機械強度高、高耐疲勞性、高耐蠕變性等良好的力學綜合性能，可以部分替代銅、鋅、錫、鉛等金屬材料，可直接用於或經改性後用於汽車配件、電子電器、工業機械、日常用品、運動器械、醫療器具、管道管件、建築建材等領域。(ry)