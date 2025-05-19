19/05/2025 11:12

【數據解讀】工業增速勝預期，分析：彰顯韌性及刺激政策未退坡

《經濟通通訊社19日專訊》中國4月經濟數據好壞參半，工業增加值同比增長6.1%，優於市場預期；固定資產投資同比增長4%，社會消費品零售總額同比增長5.1%，均不及《路透》調查中值。



經濟學人智庫(EIU)中國經濟高級分析師徐天辰表示，4月經濟頂住美國對等關稅壓力，除國內經濟仍具韌性外，一定程度也反映刺激政策並未退坡。例如，4月政府債券發行為於同季高位，基建投資也維持較高增速，並未弱於一季度水平。不過，統計數據仍然體現了對等關稅衝擊，雖然工業增加值增速超過6%，但出口交貨值幾乎零增長，同時工業領域競爭激烈，價格壓力很大。



國家統計局稱，4月中國經濟頂住壓力穩定增長，延續向新向好發展態勢，儘管外部影響加大，但經濟回升的態勢沒有改變；下階段將著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟持續回升向好。(ry)