19/05/2025 15:53

【關稅戰】野村將中國今年GDP增長預測從4%上調至4.5%

《經濟通通訊社19日專訊》野村證券首席中國經濟學家陸挺等人發表研報稱，考慮到中國與美國達成的關稅休戰協議以及最新的經濟數據，該行已將今年中國GDP增長預測從4%上調至4.5%。



野村還將中國第二季度GDP成長預測從3.7%上調至4.8%；對第三季度和第四季度GDP成長預測均從3.6%上調至4%。野村稱，在中國以舊換新補貼擴大的支持下，第二季度零售銷售料強於該行預期。不過，分析師認為，除非中國推出大規模刺激計劃，否則實現「5%左右」的全年成長目標難度依然很大。



內地4月份工業增加值增速勝於預期，消費卻令人失望；顯示中美貿易緊張局勢雖然緩和，但這個世界第二大經濟體仍面臨挑戰。(ry)