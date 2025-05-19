19/05/2025 17:23
【聚焦人幣】外匯局：4月銀行結售匯逆差擴大至43億美元
《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布，2025年4月，銀行結匯15408億元人民幣，售匯15715億元人民幣。2025年1-4月，銀行累計結匯53373億元人民幣，累計售匯57815億元人民幣。
按美元計值，2025年4月，銀行結匯2139億美元，售匯2182億美元，結售匯逆差43億美元，3月為逆差20億美元。2025年1-4月，銀行累計結匯7429億美元，累計售匯8048億美元，累計結售匯逆差619億美元。
2025年4月，銀行代客涉外收入50644億元人民幣，對外付款49402億元人民幣。2025年1-4月，銀行代客累計涉外收入186062億元人民幣，累計對外付款181114億元人民幣。
按美元計值，2025年4月，銀行代客涉外收入7031億美元，對外付款6858億美元，順差173億美元。2025年1-4月，銀行代客累計涉外收入25902億美元，累計對外付款25212億美元，累計順差690億美元。(sl)
按美元計值，2025年4月，銀行結匯2139億美元，售匯2182億美元，結售匯逆差43億美元，3月為逆差20億美元。2025年1-4月，銀行累計結匯7429億美元，累計售匯8048億美元，累計結售匯逆差619億美元。
2025年4月，銀行代客涉外收入50644億元人民幣，對外付款49402億元人民幣。2025年1-4月，銀行代客累計涉外收入186062億元人民幣，累計對外付款181114億元人民幣。
按美元計值，2025年4月，銀行代客涉外收入7031億美元，對外付款6858億美元，順差173億美元。2025年1-4月，銀行代客累計涉外收入25902億美元，累計對外付款25212億美元，累計順差690億美元。(sl)