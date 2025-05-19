19/05/2025 10:32
【聚焦數據】內地4月原煤、原油、電力生產增速回落
《經濟通通訊社19日專訊》據國家統計局消息，4月份，規模以上工業(以下簡稱規上工業)原煤、原油、電力生產增速回落，天然氣生產增速加快。
*4月原煤、原油、天然氣生產增長，原油加工放緩*
原煤生產穩定增長。4月份，規上工業原煤產量3.9億噸，同比增長3.8%，增速比3月份回落5.8個百分點；日均產量1298萬噸。1-4月份，規上工業原煤產量15.8億噸，同比增長6.6%。
原油生產保持增長。4月份，規上工業原油產量1772萬噸，同比增長1.5%，增速比3月份放緩2.0個百分點；日均產量59.1萬噸。1-4月份，規上工業原油產量7181萬噸，同比增長1.2%。
原油加工有所放緩。4月份，規上工業加工原油5803萬噸，同比下降1.4%，3月份為增長0.4%；日均加工193.4萬噸。1-4月份，規上工業加工原油24027萬噸，同比增長0.8%。
天然氣生產增速加快。4月份，規上工業天然氣產量215億立方米，同比增長8.1%，增速比3月份加快3.1個百分點；日均產量7.2億立方米。1-4月份，規上工業天然氣產量874億立方米，同比增長5.3%。
*電力生產增速放緩，水電由增轉降*
規上工業電力生產平穩增長。4月份，規上工業發電量7111億千瓦時，同比增長0.9%，增速比3月份放緩0.9個百分點；日均發電237.0億千瓦時。1-4月份，規上工業發電量29840億千瓦時，同比增長0.1%，扣除天數原因，日均發電量同比增長0.9%。
分品種看，4月份，規上工業火電降幅持平，水電由增轉降，核電增速放緩，風電、太陽能發電增速加快。其中，規上工業火電同比下降2.3%，降幅與3月份持平；規上工業水電下降6.5%，3月份為增長9.5%；規上工業核電增長12.4%，增速放緩10.6個百分點；規上工業風電增長12.7%，增速加快4.5個百分點；規上工業太陽能發電增長16.7%，增速加快7.8個百分點。(jq)
*4月原煤、原油、天然氣生產增長，原油加工放緩*
原煤生產穩定增長。4月份，規上工業原煤產量3.9億噸，同比增長3.8%，增速比3月份回落5.8個百分點；日均產量1298萬噸。1-4月份，規上工業原煤產量15.8億噸，同比增長6.6%。
原油生產保持增長。4月份，規上工業原油產量1772萬噸，同比增長1.5%，增速比3月份放緩2.0個百分點；日均產量59.1萬噸。1-4月份，規上工業原油產量7181萬噸，同比增長1.2%。
原油加工有所放緩。4月份，規上工業加工原油5803萬噸，同比下降1.4%，3月份為增長0.4%；日均加工193.4萬噸。1-4月份，規上工業加工原油24027萬噸，同比增長0.8%。
天然氣生產增速加快。4月份，規上工業天然氣產量215億立方米，同比增長8.1%，增速比3月份加快3.1個百分點；日均產量7.2億立方米。1-4月份，規上工業天然氣產量874億立方米，同比增長5.3%。
*電力生產增速放緩，水電由增轉降*
規上工業電力生產平穩增長。4月份，規上工業發電量7111億千瓦時，同比增長0.9%，增速比3月份放緩0.9個百分點；日均發電237.0億千瓦時。1-4月份，規上工業發電量29840億千瓦時，同比增長0.1%，扣除天數原因，日均發電量同比增長0.9%。
分品種看，4月份，規上工業火電降幅持平，水電由增轉降，核電增速放緩，風電、太陽能發電增速加快。其中，規上工業火電同比下降2.3%，降幅與3月份持平；規上工業水電下降6.5%，3月份為增長9.5%；規上工業核電增長12.4%，增速放緩10.6個百分點；規上工業風電增長12.7%，增速加快4.5個百分點；規上工業太陽能發電增長16.7%，增速加快7.8個百分點。(jq)