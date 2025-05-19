19/05/2025 09:34

【聚焦人幣】中國3月減持美債，人幣即期開市貶123點子

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1916，較上個交易日升22點子，兩連升，創4月3日以來逾一個半月新高，和市場預測偏離141點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開123點子，報7.2160，上個交易日即期匯率收盤報7.2037。



美國信用評級遭下調，打壓美元走勢，間接提振人民幣中間價。美國財政部長貝森特周日在接受電視專訪時表示，貿易談判缺乏「善意」的國家，總統特朗普將會以4月2日宣布的稅率對其徵收關稅。市場人士表示，中美貿易磋商期間，雙方不見得會很快達成更多新的共識，人民幣可能延續區間波動。



*中國3月減持美債，規模7654億美元退居第三債主*



當地時間5月16日，美國財政部公布的數據顯示，中國3月減持美國國債189億美元，是今年首次減持，規模減至7654億美元，英國超越中國，成為美國國債第二大持有國，中國退居第三大債權國。



從2022年4月起，中國的美債持倉一直低於1萬億美元，且總體呈減持趨勢。2025年1月，中國增持18億美元美國國債，2月則增持235億美元。2022年、2023年、2024年，中國分別減持1732億美元、508億美元、573億美元美國國債。(jq)