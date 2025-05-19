19/05/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收跌88點子報7.2125，創近一周新低

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2125，較上個交易日4時30分收盤價跌88點子，創5月15日以來近一周新低，全日在7.2057至7.2178之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌31點子，報7.2310。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1916，較上個交易日升22點子，兩連升，創4月3日以來逾一個半月新高，和市場預測偏離141點。



市場人士表示，最新公布的中國經濟數據好壞參半未帶來提振，短期人民幣料維持穩健走勢。不過若外部美元表現不佳，人民幣也有可能趁勢反彈。中國4月經濟數據好壞參半，其中工業增加值同比增長6.1%，優於市場預期；固定資產投資同比增長4%，社會消費品零售總額同比增長5.1%，不及《路透》調查中值。



巴克萊銀行報告指出，中國人行傾向於維持匯率穩定，同時允許一定程度的靈活性以應對外部突發狀況。鑒於中美關稅戰仍是長期主題，中國保持金融市場穩定是合理的選擇。中金公司觀點則認為，人民幣當前的貶值壓力已明顯減輕，進一步升值則有賴貨幣當局的政策指引，本周人民幣匯率可能在當前水平偏向穩定。(jq)