19/05/2025 10:00

【聚焦數據】內地4月工業增加值增6.1%，勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，內地4月工業增加值增6.1%，高於預期的5.5%，但增幅較3月回落1.6個百分點。從環比看，4月份，規模以上工業增加值比上月增長0.22%。1-4月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%。



分三大門類看，採礦業增加值同比增長5.7%，製造業增長6.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長2.1%。裝備製造業增加值同比增長9.8%，高技術製造業增加值增長10.0%，分別快於全部規模以上工業增加值3.7和3.9個百分點。



分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長2.9%；股份制企業增長6.6%，外商及港澳台投資企業增長3.9%；私營企業增長6.7%。



分產品看，3D打印設備、工業機器人、新能源汽車產品產量同比分別增長60.7%、51.5%、38.9%。