19/05/2025 10:00

【聚焦數據】內地4月社會消費品零售總額增5.1%，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，內地4月社會消費品零售總額37174億元（人民幣．下同），同比增5.1%，增幅略低於預期的5.5%，並較3月回落0.8個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額33548億元，增長5.6%。



1-4月份，社會消費品零售總額161845億元，增長4.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額147005億元，增長5.2%。



按經營單位所在地分，4月份，城鎮消費品零售額32376億元，同比增長5.2%；鄉村消費品零售額4798億元，增長4.7%。



按消費類型分，4月份，商品零售額33007億元，增長5.1%；餐飲收入4167億元，增長5.2%。基本生活類和部分升級類商品銷售增勢較好，限額以上單位糧油食品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長14.0%、23.3%。消費品以舊換新政策持續顯效，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通訊器材類商品零售額分別增長38.8%、33.5%、26.9%、19.9%。



1-4月份，全國網上零售額47419億元，同比增長7.7%。其中，實物商品網上零售額39265億元，增長5.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.3%。1-4月份，服務零售額同比增長5.1%。

