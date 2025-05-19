19/05/2025 10:00

【聚焦數據】內地首4月固定資產投資增4%，略低預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，內地首4月固定資產投資147024億元（人民幣．下同），同比增4%，增幅略低於預期的4.2%，並較首3月略為回落0.2個百分點；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長8.0%。從環比看，4月份固定資產投資增長0.10%。



*房地產開發投資下降10.3%*



分領域看，基礎設施投資同比增長5.8%，製造業投資增長8.8%，房地產開發投資下降10.3%。全國新建商品房銷售面積28262萬平方米，同比下降2.8%；新建商品房銷售額27035億元，下降3.2%。



分產業看，第一產業投資同比增長13.2%，第二產業投資增長11.7%，第三產業投資下降0.2%。



民間投資同比增長0.2%；扣除房地產開發投資，民間投資增長5.8%。



高技術產業中，信息服務業，計算機及辦公設備製造業，航空、航天器及設備製造業，專業技術服務業投資同比分別增長40.6%、28.9%、23.9%、17.6%。