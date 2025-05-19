19/05/2025 10:00

【聚焦數據】首4月地產投資降10.3%，商品房銷售跌3.2%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明19日北京專電》國家統計局公布，1-4月份，全國房地產開發投資27730億元(人民幣．下同)，同比下降10.3%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點；其中，住宅投資21179億元，下降9.6%。



1-4月份，新建商品房銷售面積28262萬平方米，同比下降2.8%，降幅比1-3月份收窄0.2個百分點；其中住宅銷售面積下降2.1%。新建商品房銷售額27035億元，下降3.2%，降幅較1-3月擴大1.1個百分點；其中住宅銷售額下降1.9%。



4月末，商品房待售面積78142萬平方米，比3月末減少522萬平方米。其中，住宅待售面積減少455萬平方米。



*首4月房企到位資金降幅略擴*



1-4月份，房地產開發企業房屋施工面積620315萬平方米，同比下降9.7%。其中，住宅施工面積431937萬平方米，下降10.1%。房屋新開工面積17836萬平方米，下降23.8%。其中，住宅新開工面積13164萬平方米，下降22.3%。房屋竣工面積15648萬平方米，下降16.9%。其中，住宅竣工面積11424萬平方米，下降16.8%。



1-4月份，房地產開發企業到位資金32596億元，同比下降4.1%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點。其中，國內貸款5619億元，增長0.8%；利用外資16億元，增長82.0%；自籌資金10953億元，下降6.8%；定金及預收款9683億元，下降3.0%；個人按揭貸款4518億元，下降8.5%。



4月份，房地產開發景氣指數為93.86，較3月下跌0.09。