19/05/2025 17:31

【聚焦人幣】外匯局：4月下旬外投資境內股票轉為淨買入

《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布2025年4月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，4月跨境資金總體呈現淨流入。企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入173億美元。



*4月外資淨增持境內債券109億美元*



從主要渠道看，一是中國外貿呈現一定韌性，貨物貿易項下跨境資金淨流入649億美元，保持較高規模。二是外資配置人民幣資產意願持續向好。4月外資淨增持境內債券109億美元，處於較高水平。4月下旬外資投資境內股票轉為淨買入。三是主要流出渠道平穩有序。4月服務貿易資金淨流出環比基本持平；外資企業利潤匯出季節性增加，但低於去年同期；來華和對外直接投資基本穩定，關聯企業借貸往來跨境資金由淨流出轉為基本平衡。



此外，市場預期平穩，境內外匯供求基本平衡。4月銀行結匯和售匯環比分別增長12.8%和13.9%，市場交易保持活躍。結售匯差額基本均衡，市場預期和交易理性有序。4月衡量市場結匯意願的結匯率為64.4%，環比上升6.9個百分點，衡量購匯意願的售匯率為65.4%，環比上升1.0個百分點。



李斌指出，外匯市場平穩運行的基礎將繼續鞏固。4月末中央政治局會議部署擴大內需、有效應對外部衝擊有關工作，要求加快專項債發行、提高中低收入群體收入、大力發展服務消費等，有效提振市場信心。近期金融管理部門實施降準降息等一攬子政策，進一步加大對實體經濟的支援。隨著有關政策落地見效，中國經濟運行向好勢頭有望繼續鞏固，更好發揮穩定外匯市場的基本盤作用。近期中美經貿高層會談取得實質性進展，雙方發布聯合聲明，大幅降低雙邊關稅水平，有助於維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。(sl)