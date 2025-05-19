19/05/2025 09:29

【特朗普新政】穆迪下調美國評級，亞洲早盤引發「賣出美國」交易

《經濟通通訊社19日專訊》隨著本周交易開始，美國資產面臨新的壓力，這次引發震盪擔憂的不是關稅，而是美國債務。美股期貨和債券期貨周一（19日）在亞洲早盤交易中隨美元下跌。



穆迪上周五（16日）晚間宣布，取消美國的最高信用評級，將評級從Aaa下調至Aa1。穆迪將預算赤字不斷擴大歸咎於歷屆政府和國會，且稱目前沒有減少的跡象。



分析指，這項評級下調可能會加劇華爾街對美國主權債券市場的擔憂，國會目前正在討論更多尚未找到資金支持的減稅措施。隨著總統特朗普顛覆長期建立的商業夥伴關係，並重新談判貿易協議，經濟似乎勢將放緩。



富蘭克林鄧普頓投資解決方案副投資總監Max Gokhman表示，美國評級被下調並不令人意外。隨著大型投資者開始逐步將美國國債換成其他避險資產，債務償還成本將繼續攀升。這可能會給美國債券孳息率帶來危險的熊陡螺旋，進一步給美元帶來下行壓力，並降低美國股市的吸引力。(rc)