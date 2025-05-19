19/05/2025 16:26

【ＡＩ】黃仁勳：英偉達已成AI基建核心推手，AI將融入一切

《經濟通通訊社19日專訊》英偉達創辦人黃仁勳周一（19日）在台北出席國際電腦展(COMPUTEX)，發表首場演講。



黃仁勳表示，英偉達已成為一家人工智能（AI）基礎設施的核心推手，未來AI將整合至所有層面，各方面都會需要AI。AI將是繼電力與網絡後，全球第三項社會級的基礎設施。



黃仁勳認為，從電腦、伺服器到整座數據中心，AI已驅動整個運算堆疊的重構，而傳統數據中心的設計已無法滿足AI應用需求，新的架構需仰賴橫向通訊密集的「東西向網路」，故此英偉達於2019年收購Mellanox，補足高效能網路拼圖。



此外，黃仁勳宣布推出NVLink Fusion技術，這將有助於建立人工智能基礎設施，而非單一的特定超級晶片。該技術將能夠整合所有公司的客製化CPU和需求，從而「融入生態系統」以整合英偉達GPU。(rc)