20/05/2025 17:46

《外圍焦點》聖路易斯聯儲總裁講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社20日專訊》穆迪下調美國信用評級，引發美股昨日早盤短暫波動，一度出現股匯債三殺，但市場情緒很快回穩，美股三大指數收市微升，標普500指數連續第六個交易日上升。道指升137.33點或0.32%，報42792.07點；標普500指數升5.22點或0.09%，報5963.60點；納指升4.36點或0.02%，報19215.46點。港股方面，恒生指數收市報23681，升348點或1.5%，成交2057億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在AsVis可持續發展節期間接受預先錄製的視頻採訪。7:50pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲金融市場協會第五屆歐洲金融一體化年會上發表講話。9:00pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在2025年金融市場會議致辭；同一時間，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在2025年投資美國鄉村會議上致開幕詞。9:30pm，波士頓聯儲銀行發布波士頓聯儲總裁柯林斯在新罕布什爾州舉行的一場閉門活動上的談話。21日凌晨1:00am，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁穆薩萊姆就美國經濟和貨幣政策發表講話。



數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數，料由負16.7收窄至負16。



在美國，今日公布業績的公司有：嗶哩嗶哩(US.BILI)、嘉楠科技(US.CAN)、信也科技(US.FINV)、萬國數據(US.GDS)、家得寶(US.HD)、華住酒店集團(US.HTHT)、小馬智行(US.PONY)、萬物新生(US.RERE)、塗鴉智能(US.TUYA)、唯品會(US.VIPS)、震坤行(US.ZKH)、中通快遞(US.ZTO)等。(wa)