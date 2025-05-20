20/05/2025 08:18

【開市Ｇｏ】美儲官員放鷹，寧王暗盤曾升近一成，內銀降存款利率

2025年5月20日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市微升，標普500指數連續第六個交易日上升。穆迪下調美國信用評級引發短暫波動，但市場情緒很快回穩，市場基本已消化負面消息。周一(19日)早市美國30年期國債孳息率躍升至4.995%，10年期國債孳息率升至4.521%，其後逐步回落。道指收市升137.33點，或0.32%，報42792.07點；標普500指數升5.22點，或0.09%，報5963.60點；納指升4.36點，或0.02%，報19215.46點；金龍中國指數下跌13點；日經期貨截至上午8時21分升262.5點。



2、多位美國聯儲局官員為減息潑冷水，暗示美聯儲至少在今年9月前不會下調利率。貨幣市場預測，年內只有兩次幅度為25基點的減息。



3、美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通話逾兩個小時後表示，俄烏將立即啟動停火談判。當中，普京同意與烏克蘭就和平備忘錄展開合作。烏克蘭總統澤連斯基則表示，美國、歐盟及英國可能參與和談。



4、中國抗議美國打壓華為，指美方嚴重破壞日內瓦高層會談共識，AI晶片出口管制指南存在歧視性。



5、內地國有銀行新一輪下調存款利率，據內媒報道，建設銀行(00939)和招商銀行(03968)均下調了人民幣存款利率，活期利率下修5個基點，定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，三年期及五年期均下調25個基點，7天期通知存款利率則調降15個基點。另外，今日人民銀行將公布最新一期LPR利率，預計將下調1年期和5年期利率各10個基點。



6、中美關稅政策調整後，物流企業業務量激增，據報中國企業出口到美國的報關量在兩日內飆升6倍。



7、寧德時代(03750)周二(20日)在香港掛牌交易，暗盤市場一度攀升9.5%。IPO公開發售部分在行使發售量調整權前獲151.15倍認購，一手帳面最多賺2400元。



8、小米(01810)計劃自2021年起的十年內，於晶片研發方面投資最少500億元。小米聯合創始人雷軍表示，公司將於周四(22日)發布首款自主設計的處理器「玄戒O1」。



9、據報螞蟻集團國際業務於去年創近30億美元收入，連續兩年實現經調整盈利。



【焦點股】



內銀股：建設銀行(00939)、招商銀行(03968)

- 建行、招行下調人民幣存款利率

- 預計今日人行公布的LPR將下調1年期和5年期利率各10個基點



寧德時代(03750)

- 暗盤交易一度攀升9.5%，超購150倍，一手分配率10%，今日掛牌



攜程(09961)

- 首季經調整EBITDA增長7%，營收同比增長16%



阿里巴巴(09988)

-據悉螞蟻集團國際業務2024年營收將達30億美元



阿里健康(00241)

- 全年盈利14億人民幣，同比增長62%，不派息



阿里影業(01060)

- 全年純利3.6億人民幣，同比增長28%，不派息



零跑汽車(09863)

- 按季扭盈為虧1.3億人民幣，稱春節假期影響銷量



三生製藥(01530)

- 就其自主研發的PD-1/VEGF雙特異性抗體SSGJ-707授輝瑞獨家許可，許可費最高達60.5億美元，輝瑞後續亦可能入股



金礦股：山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 紐約期金漲約1.4%，逼近3253美元



華為概念股：中芯國際(00981)、中移動(00941)、比亞迪(01211)

- 華為發布首款自研個人電腦作業系統，加速自主替代Windows



小米集團(01810)

- 計劃自2021年起十年內累計投資500億人民幣用於晶片研發



聯合集團(00373)

- 折讓2.6%要約購亞太資源(01104)及龍資源(01712)擬撤要約，今日復牌



中集集團(02039)

- 更改派息、暫停股份過戶及除淨日，今日復牌



【油金報價】



紐約期油上升0.13%，報62.22美元/桶



布倫特期油上升0.17%，報65.64美元/桶



黃金現貨下跌0.21%，報3223.52美元/盎司



黃金期貨下跌0.28%，報3224.52美元/盎司