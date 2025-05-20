20/05/2025 16:20

【外圍經濟】散戶創紀錄下注美股，周一單日投資41億美元

《經濟通通訊社20日專訊》散戶周一（19日）創紀錄地下注美股，逆轉了上周末穆迪下調美國信用評級所引發的標普500指數1%的跌幅。



根據摩根大通量化及衍生性商品策略師Emma Wu編制的數據，截至紐約時間周一中午12:30，個人投資者淨買入美國股票41億美元，創下該時段有史以來最高水平，並且首次在中午前突破40億美元大關。



在美股開盤幾分鐘內，標普500指數一度跌近1.1%，但到紐約時間下午，該基準指數已上升，截至紐約時間下午2:50，標普500指數與上周五的收盤價大致持平。散戶交易量佔總交易量的36%，超越4月下旬，達到歷史最高水平。



Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam表示：「由於此前沒跟上由政策支持的股市復甦，散戶已經深刻認識到這種錯誤，他們幾乎堅定不移地承諾絕不再犯同樣的錯誤。」(rc)