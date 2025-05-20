20/05/2025 11:28

【關稅戰】發改委：關稅影響跨國企業經營，中國一直是外資理想地

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明20日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在例行發布會表示，當前個別國家推行單邊主義、保護主義措施，迫使企業選邊站隊，作出不符合經濟規律的選擇，這對跨國企業正常經營造成了極大的困擾。中國將一直歡迎並持續是外資企業投資興業的沃土；也呼籲有關國家盡快回到多邊主義、自由貿易的正確軌道上來，共同為世界經濟發展注入確定性。



李超表示，受美國濫施關稅措施等影響，全球跨境投資的不確定性顯著上升，給不少跨國企業的投資決策造成了影響。「我想強調的是，穩定透明可預期的宏觀政策環境是企業提升投資經營效益的重要前提。」40多年來，中國堅定不移推進改革開放，一直是外資企業理想、安全、有為的投資目的地。



*高端製造業、數字經濟等領域，都將在新版鼓勵目錄中充分體現*



就具體舉措，第一方面，修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》。目前，已完成對社會公開征求意見，正在根據社會各界的反饋意見進行修改完善。各方面關心的高端製造業、數字經濟等領域，都將在新版鼓勵目錄中得到充分體現。



第二方面，制定鼓勵外資企業境內再投資政策。將研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策措施，從強化要素保障、優化金融支持、提升再投資便利度、做好再投資項目全流程服務保障等方面支持外資企業開展再投資。



第三方面，推動標誌性重大外資項目加快落地。為更好服務外資企業，發改委成立了重大外資項目工作專班，累計服務8批66個重大外資項目，完成投資額970億美元，其中33個項目實現全面或部分投產，取得了良好經濟和社會效益。將繼續發揮工作專班作用，在規劃、用地、用海、環評、能耗等方面開辟綠色通道，加快推動項目落地實施。



第四方面，持續開展服務外資企業專項行動。發改委建立了重點外資企業「一對一」走訪工作機制，跟蹤企業在華投資經營動態，及時聽取意見建議，推動解決實際問題，加強服務保障，支持外資企業依法平等適用各項支持、優惠政策，高標準落實外資企業國民待遇。