20/05/2025 19:19

《再戰明天》英國公布CPI，百度小鵬中通快遞公布業績

《經濟通通訊社20日專訊》英國公布CPI，及百度小鵬中通快遞公布業績，料為周三（21日）市場焦點。



*歐洲央行發布金融穩定評估，日本公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，歐洲央行副總裁德金多斯和管委艾斯克里瓦發表講話（至22日）。荷蘭外長Caspar Veldkamp應中國外交部長王毅的邀請訪華（至22日）。歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。周三本港時間4:00pm，歐洲央行發布金融穩定評估。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布4月出口，年率升幅料由4%收窄至2.5%；4月進口年率料由1.8%逆轉至下滑4.2%；4月貿易收支料由5594億日圓降至2153億日圓。2:00pm，英國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3.3%；4月核心消費者物價指數年率升幅料由3.4%擴大至3.6%。4:30pm，英國公布3月房價指數。



在本港，明日公布業績的公司有:中通快遞-W(02057)、小鵬汽車-W(09868)、百度集團-SW(09888)等。(wa)