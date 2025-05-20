20/05/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.02667 -0.91 一周 0.27714 -13.905 兩周 0.55452 -18.298 一個月 0.96036 -23.012 兩個月 1.6556 -11.654 三個月 1.98726 -15.774 六個月 2.79119 -5.089 一年 3.26595 +0.893

《經濟通通訊社20日專訊》港元匯價今日持續走軟，暫時最低曾見7.8243兌1美元，為去年5月31日後最弱，最新報7.8240，較前市場價跌0.03%，港元拆息幾乎全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息跌23基點報0.96036厘，失守1厘，為2022年7月21日後最低，並連續三天下跌。隔夜息低見0.02667厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報1.98726厘，為2022年7月21日以來最低。六個月期降至2.79119厘，但一年期拆息升至3.26595厘，為5月8日後最高。(cl)資料來源：香港銀行公會