20/05/2025 11:24
《港元利率》一個月拆息三連跌失守1厘，港元貶至近一年新低
《經濟通通訊社20日專訊》港元匯價今日持續走軟，暫時最低曾見7.8243兌1美元，為去年5月31日後最弱，最新報7.8240，較前市場價跌0.03%，港元拆息幾乎全線向下，其中，與樓按相關的一個月拆息跌23基點報0.96036厘，失守1厘，為2022年7月21日後最低，並連續三天下跌。
隔夜息低見0.02667厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報1.98726厘，為2022年7月21日以來最低。六個月期降至2.79119厘，但一年期拆息升至3.26595厘，為5月8日後最高。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息低見0.02667厘，反映銀行資金成本的三個月拆息報1.98726厘，為2022年7月21日以來最低。六個月期降至2.79119厘，但一年期拆息升至3.26595厘，為5月8日後最高。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.02667
|-0.91
|一周
|0.27714
|-13.905
|兩周
|0.55452
|-18.298
|一個月
|0.96036
|-23.012
|兩個月
|1.6556
|-11.654
|三個月
|1.98726
|-15.774
|六個月
|2.79119
|-5.089
|一年
|3.26595
|+0.893
資料來源：香港銀行公會