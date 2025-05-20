20/05/2025 16:19

【聚焦數據】首4月稅收降2.1%關稅降12%，支出增4.6%

《經濟通通訊社20日專訊》中國財政部公布，1-4月，全國一般公共預算收入80616億元(人民幣．下同)，同比下降0.4%。其中，全國稅收收入65556億元，同比下降2.1%，降幅比一季度收窄1.4個百分點。從單月數據來看，4月份，全國稅收收入同比增長1.9%，增速由負轉正。首4月非稅收入15060億元，同比增長7.7%。



*首4月關稅686億元下降12.1%*



4月中美打響關稅戰，1-4月關稅686億元，同比下降12.1%，較一季度的關稅483億元、同比下降14.8%，跌幅收窄；進口貨物增值稅、消費稅5732億元，同比下降6.5%；出口退稅9110億元，同比增長12.5%。印花稅1614億元，同比增長18.9%。其中，證券交易印花稅535億元，同比增長57.8%。



1-4月，分中央和地方看，中央一般公共預算收入33928億元，同比下降3.8%；地方一般公共預算本級收入46688億元，同比增長2.2%。



*中央支出增長9%，地方支出增3.9%*



1-4月，全國一般公共預算支出93581億元，同比增長4.6%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出12282億元，同比增長9%；地方一般公共預算支出81299億元，同比增長3.9%。



*土地收入9340億元，同比下降11.4%*



1-4月，全國政府性基金預算收入12586億元，同比下降6.7%。地方政府性基金預算本級收入11186億元，同比下降8%，其中，國有土地使用權出讓收入9340億元，同比下降11.4%。



1-4月，全國政府性基金預算支出26136億元，同比增長17.7%。分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出769億元，同比增長75%；地方政府性基金預算支出25367億元，同比增長16.6%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出13647億元，同比下降8.4%。(ct)