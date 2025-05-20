20/05/2025 08:38

【內銀減息】國有四大行官宣下調存款利率，活期降至0.05%

《經濟通通訊社20日專訊》國有四大行--中國銀行(03988)(滬:601988)、農業銀行(01288)(滬:601288)、工商銀行(01398)(滬:601398)、建設銀行(00939)(滬:601939)今日均宣布下調了存款利率，降幅與掛牌利率均保持一致。此外，招行(03968)(滬:600036)同日也下調了存款利率。



*五銀行下調定期利率15至25基點*



中行、農行、工行、建行於20日下調人民幣存款利率，其中活期利率下調5個基點至0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調15個基點，分別為0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調15個基點。7天期通知存款利率下調15個基點至0.3%。



招商銀行同上述銀行操作一致。



此次調整是內地銀行年內首次存款利率下調，市場普遍認為與近期人行的政策利率調整有關。



5月7日，人行行長潘功勝宣布下調政策利率0.1個百分點，經過市場化利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（LPR）隨之下行0.1個百分點。同時，也將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。(ry)