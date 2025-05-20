20/05/2025 11:59

【關稅戰】阿里國際站發起最大規模6月大促，針對美國市場

《經濟通通訊社20日專訊》據內媒報道，阿里國際站正在籌備針對美國市場的6月大促，力度之大堪稱「外貿618」。平台將用最大投入幫商家抓住當前90天關稅下降的出貨窗口期，全力接單、發貨，把過去一個月受影響的訂單追回來。而一些中國外貿賣家也能利用此時機提前把貨備到海外倉去，做好長期生意準備。



據悉，此次大促將不設任何門檻，即使是新商家也能報名，從而讓盡可能多的外貿中小企業都享受美國買家囤貨潮的紅利。



據阿里國際站內部人士透露，5月14日美國對華關稅調整正式生效當天，阿里國際站已經緊急上線了美國專場。數據顯示，美國專場大促首日，各個行業訂單量就開始顯著飆升，同比實現雙位數增長。汽配用品同比增長62%、機械設備同比增長46%、3C與新能源同比增長42%。(jq)