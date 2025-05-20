20/05/2025 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶36點子，報7.2161

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1931，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離181點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開36點子，報7.2161，上個交易日即期匯率收盤報7.2125。



市場人士表示，中美貿易戰和技術競爭是長期主題，中美關稅磋商仍面臨較大不確定性，在有具體進展之前市場沒有動力主動選擇方向，短期人民幣料延續區間。



巴克萊銀行最新點評指出，中美關稅談判軌跡仍不明朗，鑑於中美貿易關係面臨的結構性問題，持久的解決方案短期仍難實現，正在進行的貿易談判也可能會停滯不前。



多位美聯儲官員周一發表講話，謹慎對待美國政府信用評級被下調和市場不穩定帶來的影響，目前他們仍在應對非常不確定的經濟環境。(jq)