20/05/2025 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收跌82點子報7.2207，創逾一周新低

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2207，較上個交易日4時30分收盤價跌82點子，兩連跌，創5月9日以來逾一周新低，全日在7.2153至7.2257之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌53點子，報7.2193。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1931，較上個交易日跌15點子，止兩連升，和市場預測偏離181點。



市場人士表示，美債收益率企穩後美元橫盤整理，短期缺乏信息指引，人民幣或跟隨美元區間波動。



馬來亞銀行最新觀點指出，高關稅威脅下美聯儲可能無法很快降息，亞洲貨幣或在今年內逐步下跌；如果中美達成更全面的協議，這對亞洲貨幣將更為有利。



瑞銀證券報告認為，中美經貿談判時間可能遠超當前的90天暫緩期，且談判仍然面臨較大不確定性，年內人民幣兌美元匯率或在7.0-7.4區間內波動。(jq)