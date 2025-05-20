20/05/2025 18:05

【關稅戰】4月中國智能手機對美出口降至2011年以來最低

《經濟通通訊社20日專訊》據《彭博》報道，今年4月 中國向美國出口的蘋果iPhone及其他移動設備降至自2011年以來的最低水平， 突顯出美國關稅威脅如何阻礙兩大經濟體之間高價商品的流通。



報道又指，中國海關數據顯示，4月智能手機對美出口下滑72%，至略低於7億美元，遠超中國對美國整體出口下滑21%的幅度。 這凸顯了特朗普政府的關稅政策--對中國商品徵收高達145%稅率--如何擾亂科技供應鏈並將電子產品轉向其他市場。



去年，美國從中國進口的三大產品是智能手機、筆記型電腦和鋰離子電池；而液化石油氣、石油、大豆、燃氣輪機和半導體製造設備是美國對中國最有價值的出口產品。



根據中國海關總署，過去一年，對印度的手機零組件出口額增長了約三倍。印度是中國以外最大的iPhone手機生產基地。關稅戰下，蘋果加快向印度轉移生產，儘管特朗普最近批評了這種做法，並敦促蘋果將iPhone製造業務轉移至美國。(sl)