20/05/2025 15:35

【聚焦數據】內地4月青年失業率降至15.8%，創四個月新低

《經濟通通訊社20日專訊》國家統計局發布4月份分年齡組失業率數據。4月份，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.8%，較3月下降0.7個百分點，為去年12月以來四個月新低。



不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.1%，較3月下降0.1個百分點，為今年1月以來新低。



不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.0%，亦較3月下降0.1個百分點，同樣是今年1月以來新低。



日前國家統計局公布，4月城鎮調查失業率5.1%，較上月微降0.1個百分點，為去年12月以來四個月新低。1-4月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，與上年同期持平。(sl)