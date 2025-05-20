20/05/2025 11:52

《股壇解碼－戴名》美視降級如無物，莎莎國際(178)內憂外患

《股壇解碼》美國4月CPI增長0.2%，較3月有所回升，按年增長2.3%，略低於市場預期。根據美國經濟分析局(BEA)數據顯示，今年（2025年）第一季度的實際GDP年化增長率呈現收縮，較去年（2024年）第四季度的2.4%增長出現明顯下降；3月個人收入增長0.5%，可支配個人收入(DPI)增長0.5%，而PCE增長0.7%；由於出口增加和進口減少，令到經常帳赤字減少至3039億美元，數據更加不利美國聯儲局減息。



雖然穆迪將美國主權信用評級從AAA降至AA1，但暫時對美股影響輕微，美匯指數亦見支持，投資者不要過分看淡美國經濟。



*拉幫結派*



歐元區最新GDP按季增長0.3%，按年增長1.2%，而工業產出按月增長2.6%，均顯示歐元區經濟開始觸底回升。但隨著芬蘭和瑞典加入北約，整個北約擴大軍事部署直接令歐洲安全格局改變，歐洲和美國積極加強軍事合作的同時，俄羅斯亦加強拉攏中國和印度，新一輪東西方壁壘漸漸成型，東歐地區相信將會成為新一輪經濟角力的戰場。



*一潭死水*



4月新增人民幣貸款2800億元，遠低於3月的3.64萬億元；M2貨幣供應按年增長8%，高於上月的7%；社會融資規模增量為1.16萬億元，相比3月的5.89萬億元大幅下降；4月工業生產按年增長7.7%，高於3月的5.5%；但零售銷售按年增長5.9%，只略高於3月的5.5%。中國經濟在4月呈現工業生產和消費增長加快的跡象，這現象多少因為國家對消費作出補貼和五一假期將至有關，可惜房地產市場仍然低迷，貸款和社會融資規模大幅下降，都顯示流動性不足，甚至可能出現所謂資金轉角市的預兆。



*短兵相接*



恒指期權認沽比例53:47，牛熊證街貨比例在66:34，熊證重倉位在23700點附近，牛證重倉位在22900點，牛證熊證最多新增位置分別在23500點和22800點附近，兩邊重倉位和最多新增位置都非常貼水，埋身廝殺特別明顯，但國指期權偏淡，估計大市會借中概股回歸港股的利好消息出現先升後跌，圖表顯示短線阻力位和支持位分別在23600點和22500點。由於關稅並未明朗，散戶小心升勢一瞬即逝。



*股票簡評*



莎莎國際(00178)主要在亞洲從事化粧品零售業務，集團以一站式化粧品專門店概念經營，產品包括護膚品、香水、化粧品、護髮和身體護理產品，以及美容營養食品等等。



根據集團公布的最新財報顯示，營業額在最近一季下跌超過7%，並且計劃關閉中國內地所有門店，同時發出盈警，預計去年盈利將介乎7000萬至8000萬元，遠較前一年大幅下降接近70%。但公告感覺在玩弄文字「偽術」，當中提及綫下業務跌幅持續按季收窄的主因，是其核心市場香港和澳門的旅客量持續回升，但大家都知道香港和澳門的旅客主要以內地客為主，如果相關旅客的消費力如此強勁，為何集團還要計劃關閉18間內地店舖，改為直接向合作方提供莎莎指定品牌產品的供貨商模式？自說自話難以服眾。



另外，集團的流動資產約14億元，但流動負債卻超過8億元，雖然短期財務仍算穩健，但現金流有所下降，現金和等價物約4.58億元，較前期明顯減少，銀行貸款及透支額度亦有所增加，對於一間聲稱賺錢的上市公司來說，寧願派息也有錢不還，管理層相信要給小股東一個合理解釋。



最後一提，莎莎的管理層驟眼看是用人唯親，正副主席和執行董事關係密切，如何令投資者願意投信心一票，才是對股價的最強支持。短線支持位在0.48元附近，散戶有貨在手宜先沽貨離場。《資深市場人士 戴名》



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