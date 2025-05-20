20/05/2025 14:11

【關稅戰】吳海龍：美國打關稅戰行不通，須以尊重平等來應對中國

《經濟通通訊社20日專訊》正在香港舉行的第二屆全球繁榮峰會，踏入第二天。中國公共外交協會會長吳海龍在主題演講時表示，中國經濟穩步增長，貿易額不斷擴大，科技創新等發展超出預期，美國必須學會以應有的尊重和平等，來應對日益成長的中國。他指，通過關稅戰解決不公平貿易是行不通，唯一出路是要在尊重平等基礎下談判。



*美國誤判中國是對手而非合作夥伴*



吳海龍稱，中國從來沒有打算取代美國成為世界第一，中國經濟持續發展，貿易量上升，是世界都能見到的成就。他指美國對全世界發起的關稅戰，就好像病人不肯服藥，但要其他人吞下藥丸一樣。



吳海龍說，美國開打關稅戰是行不通，要學會應對中國的崛起，亦要積極主動與中國接觸，只有堅持互相尊重才是出路。美國最大的戰略誤判是把中國當成戰略對手而非合作夥伴，並將中國視為最大威脅及挑戰。美國對中國的快速發展十分焦慮，相信中國會追趕及取代其地位。



*應以積極務實態度與中國交往*



他希望美方能認清歷史進程的大方向及規律，客觀理性看待中國的發展，以積極務實的態度與中國交往；又指歐洲一直拒絕依賴中國，現時應該要反思是否要跟隨美國腳步，強調中國從來對歐洲無敵意。



吳海龍又稱，現時全球有南升北滯趨勢，南方國家迎來了更好發展，中國建設「一帶一路」，是期望為全球南方國家提供平台，當中有人想割裂，可見是不成功。他認為亞洲地區要保持清晰頭腦，面對世界挑戰，中國未來亦會加強對其他周邊國家開放。(cl)