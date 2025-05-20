20/05/2025 16:38

《本港經濟》最新失業率升至3.4%，高於市場預期

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布臨時數字顯示，今年2至4月，本港經季節性調整的失業率為3.4%，高於今年1-3月的3.2%，市場本來估計失業率將維持於3.2%。同期就業不足率亦由1.1%升至1.3%。



*失業人數升至12.94萬*



與今年1-3月比較，在2-4月期間，許多主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業有相對明顯的升幅。同期，資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率下降。就業不足率方面，上升主要見於建造業和清潔及同類活動業。



總就業人數由今年1-3月的369.27萬人，下跌至2-4月的367.71萬人，減少約1.56萬人。同期的總勞動人口亦減少9000人至380.65萬人。同期失業人數(不經季節性調整)升至12.94萬人，增加約6600人。同期的就業不足人數亦增加約499人，至4.76萬人。



*孫玉菡：新興需求和消費趨勢正逐漸成形*



勞工及福利局局長孫玉菡預期，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，但貿易摩擦近日有所緩和、內地經濟繼續增長，加上特區政府各項增強經濟動能的措施，以及整體經濟仍會正面增長，為勞工市場提供支持。



孫玉菡續指，近期雖然有商鋪結業，但同時有很多新店開業。截至去年底，本港註冊公司數目達到歷史新高的146萬間，相信新興需求和消費趨勢正逐漸成形。而特區近來成功舉辦多項盛事，加上政府與各行業包括旅遊、餐飲、酒店及零售等的共同努力下，訪港旅客數字顯著上升，都會為勞工市場帶來更多機會。(cl)