20/05/2025 09:15

【外圍經濟】歐洲股市小幅走高，市場情緒受公司業績提振

《經濟通通訊社20日專訊》歐洲股市收復稍早失地，收市小幅上漲，得益於多家公司財報表現良好。



斯托克歐洲600指數周一（19日）收漲0.1%，盤中一度下跌0.8%。跌勢主要源自穆迪下調美國信用評等，導致投資者情緒惡化，貿易緊張局勢持續構成拖累。汽車股和能源股表現落後，而電信、旅遊和休閒類股上漲。



個股方面，瑞安航空一度上漲5.4%，這家廉價航空暗示今年夏季出行需求強勁。建材公司Rockwool A/S在公布良好的收益後，股價也走高。



*德國國債收市時基本持平*



此外，德國國債在歐洲交易時段收市時基本持平，抹去早期由美債驅動下的跌幅。此前，穆迪下調美國信用評等，令美國孳息率曲線普遍小幅趨陡。



歐洲央行管理委員會成員Madis Muller表示，央行不能排除進一步下調借貸成本的可能性，但必須保持謹慎，因為目前尚無明確必要主動支持經濟增長。(rc)